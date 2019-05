Primavera, De Rossi: “Siamo carichi, l’Inter è lontana ma ci proveremo fino alla fine”

Sprint finale anche per la Roma Primavera. I giallorossi domani saranno impegnati contro il Cagliari per continuare a coltivare l’obiettivo del secondo posto in classifica che vale l’accesso diretto alle finali scudetto. Il tecnico Alberto De Rossi ha parlato alla vigilia del match contro i sardi ai microfoni di Roma Tv: “La squadra è molto carica a livello morale dalla gara con la Fiorentina, perché uscire dalla nostra situazione con un punto e una grande prestazione ti carica. Stiamo bene fisicamente, abbiamo rincorso in 10 per 75′ e non è da tutti tenere come abbiamo fatto noi. Stiamo attraversando buon momento. Veniamo da due pareggi che potevano essere due vittorie, ci teniamo l’atteggiamento e l’ottima prestazione. In classifica l’Inter si sta allontanando, noi comunque ci proveremo fino alla fine. Vogliamo tenere il terzo posto e cerchiamo di aumentare la pressione sul Cagliari che è la rivelazione del campionato, di grande qualità e molto difficile da affrontare. Hanno vinto tante partite fuori casa contro squadre difficili e servirà attenzione. Servirà una gara da Roma per venire a capo di una partita molto difficile”.