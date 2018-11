Primavera, De Rossi: “Impariamo dal ko con la Fiorentina. Non bisogna far giocare il Real”

Dopo una serie positiva incredibile la Roma Primavera è inciampata contro la Fiorentina. Un incidente di percorso che però deve essere già dimenticato dai giallorossi, nonostante la situazione dell’infermeria non sia così rosea. Il tecnico romanista Alberto De Rossi ha parlato del momento della sua squadra ai microfoni di Roma Tv alla vigilia della sfida contro il Real Madrid in Youth League:

Sulla situazione degli infortunati.

Abbiamo una situazione particolare da inizio campionato, riguarda gli infortuni: prima di parlare della prossima partita, dobbiamo vedere quanti giocatori abbiamo a disposizione.

Sulla partita di campionato con la Fiorentina.

Siamo entrati male nel primo tempo: lo abbiamo regalato. E non siamo riusciti a recuperare nel secondo. Lo sottolineo perché ne stiamo ancora parlando: prima della partita successiva bisogna analizzare bene quella precedente.

Domani però è già tempo di Youth League.

Dobbiamo avere un atteggiamento positivo con il Real Madrid: non ci possiamo assolutamente permettere di giocare come abbiamo fatto venerdì. Dovremo avere il solito approccio, anzi, essere ancora più aggressivi. Se li fai giocare e non li pressi, se gli fai fare la partita che hanno preparato diventa tutto più difficile. Oltre che buoni palleggiatori sono anche veloci e tecnici, ma i ragazzi sono orientati a fare una grande partita. Abbiamo rivisto la partita dell’andata: un inizio buono, poi abbiamo peccato di ingenuità. Ma eravamo all’inizio di stagione, la squadra non produceva quello che sta producendo adesso, tolto il primo tempo con la Fiorentina.