Primavera, De Rossi: “I ragazzi sono arrabbiati e hanno grande voglia”

E’ partita male la stagione della Roma Primavera, sconfitta in campionato dal Sassuolo e in Youth League dal Real Madrid. I giallorossi torneranno domani in campo per sfidare il Milan. Ecco le parole di De Rossi a Roma Tv, alla vigilia del match con i rossoneri:

Inizio in salita. Come stanno i ragazzi emotivamente?

Neanche loro sono contenti di quello che abbiamo prodotto in riferimento a quello che meritavamo. Nella prima partita abbiamo mollato ma abbiamo giocato e l’approccio era stato perfetto. Poi uno scoramento che non ci aspettavamo e ancora non riusciamo a capire ci ha portato a uno degli esiti più brutti da quando alleno. A Madrid buona partita, altalenante, e il valore dell’avversario ha fatto il resto. I ragazzi hanno grande voglia, li ho visti arrabbiati ed è un buon segno.

Sul Milan.

Ottima squadra ed è quello che conta. Le altre considerazioni non sono determinanti per l’esito di una gara. Se siamo tutti arrabbiati i punti chi li fa? Dobbiamo concentrarci sulla loro forza, hanno giocatori di talento che possono cambiare la partita. A Napoli meritavano qualcosa di più, ma gli azzurri hanno portato a casa il risultato e noi proveremo a fare lo stesso.