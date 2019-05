Primavera, con la Samp due belle notizie: Calafiori e Bouah tornano tra i convocati

La Primavera sorride: tornano infatti tra i convocati di Alberto De Rossi sia Riccardo Calafiori che Devid Bouah. Il primo si è infortunato sette mesi fa contro il Viktoria Plzen in Youth League procurandosi la frattura di tibia e perone: dopo l’operazione negli Stati Uniti e la lunga riabilitazione, domani il ritorno in un match ufficiale contro la Sampdoria (fischio d’inizio alle 10). Ma non è solo: con lui anche Bouah, che a novembre si è rotto il crociato. I due sono stati festeggiati anche sui social dai compagni, che si sono fotografati con loro in ritiro.