Primavera, Cangiano: “Il mio gol servirà a crederci fino in fondo. Dobbiamo migliorare e ripartire”

Al termine della sconfitta in Youth League contro il Real Madrid, l’attaccante giallorosso Gianmarco Cangiano è intervenuto ai microfoni di Roma TV. Ecco le sue dichiarazioni:

Primo gol in Primavera, quello che servirà per provarci fino all’ultimo.

E’ stato un gol importante, non è servito a molto ma servirà a crederci fino in fondo, a partire dalla prossima partita. Dobbiamo migliorare e ripartire, essere più organizzati, oggi il Real ci ha messo in difficoltà.

Roma qui però senza paura e colpita da due episodi.

Ce l’abbiamo messa tutta, diciamo che ci sono stati gli episodi ma ce la siamo giocata, ci hanno messo in difficoltà su azioni singole. Cerchiamo di migliorare su queste piccole cose.

Ora il campionato, la Roma vuole iniziare a fare punti.

Siamo una grande squadra e i punti arriveranno, abbiamo giocatori importanti e un gruppo unito. Dobbiamo pedalare tutti insieme e dobbiamo meritarci i punti.