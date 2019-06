Primavera, A. De Rossi: “Col Chievo bisogna essere pronti, siamo consapevoli della nostra forza”

Per la Roma Primavera è tempo di playoff. Prima della partenza per Reggio Emilia, il tecnico Alberto De Rossi è intervenuto ai microfoni di Roma TV: “Dobbiamo prepararci bene sull’avversario, perché il Chievo ha tanta qualità. Non è facile affrontarlo. Ma pensiamo prima a noi, durante la stagione molte partite le abbiamo determinate noi, sia in positivo che in negativo. Dovremo essere pronti, senza fare calcoli. Credo comunque che i ragazzi siano consapevoli della loro forza, diverse partite la squadra non ha solo vinto la gara, ma l’ha proprio dominata. Questo è il nostro obiettivo. L’assenza di Celar? Perdiamo il capocannoniere ma abbiamo altri grandi giocatori che possono sostituirlo nella maniera migliore. Abbiamo Estrella, Bucri, anche altre soluzioni. Siamo abbastanza sereni, ma è ovvio che con Celar sarebbe stato meglio. Tuttavia succede anche alle altre squadre in questa fase del campionato, quindi ne prendiamo atto e ci prepariamo in questo senso”.