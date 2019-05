Premio Beppe Viola, Mancini: “Dispiace per De Rossi, ha la maglia della Roma cucita addosso” – VIDEO

Giornata di premiazione al Salone d’Onore del Coni, dove si sta svolgendo la premiazione del Premio di Cultura Sportiva Beppe Viola. Tra i presenti anche il c.t. della Nazionale Roberto Mancini, intervenuto a margine dell’evento per parlare dell’addio di De Rossi e non solo. Ecco le sue dichiarazioni: “De Rossi? Sicuramente è un grande dispiacere. Quando un giocatore dà la sua carriera calcistica a una sola maglia è chiaro che sia una cosa particolare. E’ un giorno triste. Io lo volevo al City perché l’ho sempre considerato uno dei migliori centrocampisti al mondo e ci poteva essere utile per vincere la Premier League. Non siamo riusciti a portarlo, era impossibile. Aveva la maglia della Roma cucita sulla pelle”. Poi su Zaniolo: “Tecnicamente può dare tanto al calcio italiano e che è venuto fuori all’improvviso. Ora lo vogliono tante squadre, ma deve migliorare ancora tanto. Deve saper gestire la partita e migliorare tecnicamente. Ha fatto solo 30 partite in Serie A, quando ne avrà fatte 150 allora sarà un grande giocatore. E’ molto importante poi essere dei professionisti anche con la testa e non solo con il corpo”.