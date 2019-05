Premi Ussi, presente Mirante. Mancini: “De Rossi ha dato tutta la sua carriera alla Roma” – LIVE – FOTO

Al Circolo Canottieri Aniene tornano i Premi Ussi, i riconoscimenti dell’Unione Stampa Sportiva Italiana per i giornalisti sportivi ma anche per le personalità del mondo dello sport. ‘Premio Arancio’ per il portiere della Roma Antonio Mirante. Tra i premiati anche il c.t. della Nazionale Roberto Mancini e il presidente della Lazio Claudio Lotito.

LIVE

Ore 16.20 – Arriva anche il presidente della Lazio Claudio Lotito.

Ore 16.05 – Roberto Mancini prende la parola dal palco: “Siamo riusciti a trovare abbastanza in fretta una squadra che riesce a giocare bene. I tifosi si stanno riappassionando alla nazionale. È una squadra giovane che rappresenta molti club della Serie A. Verratti è la mia più grande soddisfazione. Quando sono arrivato c’era scetticismo attorno a lui, ma è un giocatore straordinario. Tecnicamente incedibile e mi sta dando grande soddisfazione”.

Ore 16.00 – Antonio Mirante arriva al Circolo Canottieri Aniene per essere premiato dall’Ussi.

Ore 15.30 – Roberto Mancini a pochi minuti dall’inizio dell’evento: “De Rossi ha dato tutta la sua carriera alla Roma, questa è una cosa molto importante. De Rossi è come Totti, come Bruno Conti… la Roma ha sempre tanti giocatori che riescono a giocare tutta la carriera con la maglia giallorossa. Chiaramente quando arriva il momento di lasciarsi è difficile sia per i tifosi che per il giocatore”.