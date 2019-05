Prandelli: “Grande prestazione, abbiamo dato tutto”

Una vittoria mancata per un dettaglio, dopo esser stati sotto a pochi minuti dalla fine. Il Genoa guadagna un punto importante ma si morde le mani per la vittoria mancata. Al termine del match il tecnico Cesare Prandelli ha commentato la partita. Le sue parole:

PRANDELLI A SKY

Ha battuto Sanabria, perchè non Criscito?

Perché i rigori si sbagliano. Sanabria se lo è procurato è andato sul dischetto e si messi d’accordo con Criscito.

Chi è il primo rigorista?

Il primo rigorista è Criscito, ma tira chi se la sente. Inutile parlare dell’episodio. Bisogna parlare di una grande prestazione e siamo in corsa.

Dove la squadra ha trovato la forza per reagire?

Sono mesi che i ragazzi lavorano con intensità e hanno messo in campo tutto quello che avevano. In molte partita si perdeva fiducia negli episodi, ora ce la giocheremo nelle ultime tre gare.

Un giudizio su Kuoame.

Ragazzo straordinario e di grande generosità. Deve migliorare in area di rigore.

Sul pubblico.

L’ambiente di oggi ci ha aiutato dall’inzio alla fine. E’ stato molto caloroso anche quando eravamo sotto di un gol e li ringrazio. E’ quello che ogni giocatore e allenatore vorrebbe sempre vedere.