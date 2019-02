Porto, tegola Marega: lesione muscolare, out due mesi

Il Porto dovrà fare a meno di Marega contro la Roma. L’attaccante della squadra di Conceiçao si è infortunato nell’ultima partita contro il Guimaraes e come scrivono in Portogallo sarà costretto a star fuori circa due mesi per una lesione muscolare alla coscia sinistra, saltando così entrambe le sfide degli ottavi di Champions League. Una buona notizia per la Roma, visto che in stagione l’attaccante del Mali ha segnato 16 gol e fornito 9 assist in 31 partite.