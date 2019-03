Porto-Roma, l’Uefa apre un procedimento disciplinare nei confronti dei due club

Porto-Roma continua a far discutere. Stavolta, però, non per le decisioni arbitrali del fischietto turco Cakir: l’Uefa ha aperto un procedimento disciplinare per il match degli ottavi di Champions League del 6 marzo scorso nei confronti di entrambe le squadre. Quattro i capi di accusa per i portoghesi: ai Dragoes vengono contestati l’esposizione di uno striscione non consentito, l’utilizzo di artifici pirotecnici, il blocco delle scale dello stadio e in generale un’organizzazione insufficiente dell’evento. Alla Roma vengono invece contestati “atti di danneggiamento“. La Commissione Etica e Disciplinare dell’Uefa discuterà il caso il prossimo 28 marzo.