Porto-Roma 1-1 (2-3): Soares, DE ROSSI (rig.) – LIVE – FOTO

OPORTO – Vincere, o tornare a casa. Non c’è altra strada. La Roma si presenta allo stadio Do Dragao di Oporto con la voglia di continuare a sognare. Messi spalle al muro dopo un derby da dimenticare, i giallorossi sono chiamati alla reazione d’orgoglio che può cambiare il presente e il futuro del club. “Dev’essere la partita della vita” ha detto Eusebio Di Francesco ieri in conferenza. Il tecnico ha scelto i suoi uomini migliori. Davanti a Olsen tantissime novità: giallorossi in campo con il 3-4-3. Con Manolas ci sono Jesus e Marcano, in mezzo al campo De Rossi e Nzonzi con Kolarov e Karsdorp sugli esterni. Davanti Zaniolo, Dzeko e Diego Perotti.

TABELLINO

Porto-Roma 1-1 (2-3)

Marcatori: 26′ Soares, 37′ De Rossi (rig.)

Porto (4-3-3): Casillas; Militão, Felipe, Pepe, Alex Telles; Otávio, Danilo, Herrera; Corona, Marega, Soares.

A disp.: Vaná, Maxi, Hernâni, Brahimi, Adrián, Fernando Andrade, Óliver Torres

All.: Conceiçao.

Roma (3-4-3): Olsen; Jesus, Manolas, Marcano; Karsdorp, De Rossi (46′ Pellegrini), Nzonzi, Kolarov; Zaniolo, Dzeko, Perotti.

A disp.: Fuzato, Mirante, Santon, Florenzi, Cristante, Schick, El Shaarawy.

All.: Di Francesco.

Arbitro: Çakır

Assistenti: Duran – Ongun

IV Uomo: Ozkahya

Var: Marciniak – Gil

NOTE Ammoniti: 15′ Zaniolo, 19′ Herrera, 46′ Danilo

CRONACA PREPARTITA

Ore 20.48 – Le squadre rientrano negli spogliatoi. Tra poco sarà Porto-Roma!

Ore 20.25 – Roma sul terreno di gioco del do Dragao per il riscaldamento, accolta dai fischi dei tifosi di casa.

Ore 19.40 – Anche la Roma è arrivata al do Dragao.

Ore 19.30 – Si comincia a riempire anche il settore ospiti: sono arrivati i tifosi della Roma!

Ore 19.25 – Il Porto è arrivato allo stadio, incitato dai suoi tifosi.