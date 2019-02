Porto, Conceição nei guai. Il tecnico: “Penso che l’infortunio di Marega sia grave”

Brutta tegola per il Porto. Sergio Conceição rischia di perdere uno dei pezzi fondamentali del suo attacco. Durante il match con il Guimaraes Moussa Marega è stato costretto al cambio per infortunio. Dalle dichiarazioni del tecnico a fine partita la situazione non sembra delle migliori. “Penso che la lesione di Marega sia grave, presto ne sapremo di più” ha dichiarato l’ex Lazio. Marega è stato il miglior attaccante per i Dragoes nella fase a gironi, con 5 reti su 6 presenze.