Porto, Casillas: “Con il Liverpool dovremo riproporre la stessa partita fatta con la Roma”

Ieri si sono giocate le prime due partite dei quarti di finale di Champions League, tra le squadre impegnate anche Liverpool e Porto con i Reds che hanno vinto l’andata per 2-0. Nel post partita Casillas, portiere dei Dragoes, ha tracciato la rotta per provare a ribaltare il risultato: “Guardando i risultati degli ultimi ottavi di finale non possiamo pensare che sia tutto già deciso, lotteremo per passare alla fase successiva. Abbiamo sette giorni per preparare questa gara“. E in vista proprio del match di ritorno al Do Dragao l’estremo difensore spagnolo ha dichiarato: “Dobbiamo essere veloci e muovere la palla. Solo così possiamo colpirli. Dovremo proporre la stessa partita giocata contro la Roma dove abbiamo ribaltato il risultato“.