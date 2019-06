Pochesci su Fonseca: “La Roma ha bisogno di un altro progetto, avrei fatto allenatore De Rossi”

La Roma del prossimo anno riparte da Fonseca. L’accordo è praticamente trovato e manca solo l’arrivo nella Capitale del portoghese. Tecnico visto non di buon occhio da Sandro Pochesci, ex allenatore di Ternana e Casertana. Questo lo sfogo del mister ai microfoni di TMW Radio: “La Roma aveva bisogno di un altro progetto. Avrei scelto uno che insegna calcio, tipo Giampaolo. Mandato via Di Francesco, prendi Ranieri? Come fai a provare a prendere Conte che non hai una lira. Io avrei fatto allenatore De Rossi. Poi dici che vuoi ricostruire? Con chi? Con uno che dovrà imparare la lingua?”.

Conclude anche sul possibile affare con la Juventus, pronta a offrire Higuain per arrivare a Zaniolo: “Farei subito lo scambio. Abbiamo visto a fine campionato che Zaniolo si è perso”.