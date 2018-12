Pjanic posa con Totti e Nainggolan al Gran Galà del Calcio: “Fuoriclasse e amici”

Vecchi amici si rincontrano alla serata per il Gran Galà del Calcio. Ieri sera a Milano Francesco Totti ha ricevuto un premio alla carriera e ha ritrovato alcuni ex compagni. Su tutti Miralem Pjanic e Radja Nainggolan, che non hanno perso l’occasione di riabbracciare lo storico capitano della Roma. A meno di 24 ore di distanza, il centrocampista della Juventus ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto con Totti, Nainggolan e Vito Scala, allegando una didascalia semplice ma efficace: “Fuoriclasse e amici“.