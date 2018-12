Pirlo posa con Totti al Gran Galà del Calcio: “Attenti a questi due” – FOTO

La bella serata andata in scena ieri a Milano, nel contesto del Megawatt Court, ha regalato anche dei momenti toccanti e altri nostalgici. Oltre ai premi individuali, infatti, c’è stato anche spazio per ricordare Davide Astori con un video celebrativo. Due leggende del calcio italiano, campioni del mondo nel 2006, come Francesco Totti e Andrea Pirlo, invece, sono saliti sul palco per ricevere un riconoscimento alla carriera.“Attenti a quei due”, ha twittato l’ex regista di Milan e Juve riportando uno scatto con il premio tra le mani.