Petrachi assente all’addio di Moretti. Cairo: “Chiedete a lui perché non è qui”

Un silenzio che fa rumore. Nella giornata di addio al calcio di Emiliano Moretti continua a far parlare di sé nel mondo Toro Gianluca Petrachi. Il diesse era l’unico componente della dirigenza che non ha presenziato durante la conferenza stampa con cui il difensore ha salutato i granata. Un’assenza che non è sfuggita ai giornalisti presenti. “Su Petrachi mi sono già espresso, non dovete chiedere a me perché oggi non è qui. Se Petrachi dovesse dare le dimissioni non so se dovrei accettarle. Dovreste chiederlo ad avvocati più bravi di me“. Queste le parole del presidente granata Urbano Cairo in conferenza sul futuro del suo attuale direttore sportivo.