Pessima recensione al ristorante, il proprietario si giustifica: “Siamo in lutto per De Rossi” – FOTO

L’eco dell’addio di De Rossi è arrivato in tutto il mondo. E gli effetti sono stati devastanti per chiunque: ne ha fatto le spese un cliente del ristorante Gustatio di Groningen, in Olanda. Dopo aver cenato al locale e aver avuto un’esperienza negativa, ha lasciato una recensione da una stella: “Il titolare sembrava in lutto, pessima accoglienza, pessimo servizio, decisamente non ritorneremo”. La risposta del proprietario però non si è fatta attendere e ha chiarito i motivi della serata andata male: “Mi dispiace non si sia sentito a suo agio a Gustatio. In effetti, come lei può ben immaginare, il mancato rinnovo e l’allontanamento di Daniele De Rossi dalla Roma è motivo di lutto per tutti noi. Dopo 18 anni, 615 presenze e 63 gol, non è questo il modo di trattare una delle poche bandiere rimaste a livello internazionale. La dirigenza della Roma è riuscita, in un colpo solo, a raggiungere il più basso livello di popolarità probabilmente di sempre. Forse è il caso di mettersi da parte e vendere, onde evitare di ripetere situazioni spiacevoli (vedi addio di Totti e di De Rossi) che potrebbero portare molti altri tifosi a “sembrare in lutto”. Sperando di vedere al più presto la proprietà americana via da Roma, Le porgo cordiali saluti”.