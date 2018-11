Verre vince il derby con Nesta: “Gli chiedo che ha fatto la Lazio in Champions, lui mi manda a quel paese”

Il derby capitolino non dorme mai. Che sia a Roma o in qualunque altra parte d’Italia, l’eterna rivalità tra due squadre e due tifoserie non si ferma mai ai 90 minuti. Succede anche a Perugia, protagonisti Valerio Verre e Alessandro Nesta. Il centrocampista cresciuto nella Roma e tifosissimo giallorosso ha svelato un retroscena che riguarda il suo allenatore, ex capitano della Lazio: “Su questo qualche battuta ce la facciamo – racconta a la Gazzetta dello Sport -. Il martedì e il mercoledì, quando c’è la Champions, gli chiedo che ha fatto la Lazio. E lui mi manda a quel paese”.