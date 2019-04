Perrotta cuore romanista: “Questa maglia la sento mia e la difendo a tutti i costi”

Al Tre Fontane vince la solidarietà. Roma Legends e Nazionale Piloti si sono sfidate in un match amichevole andato in scena al Tre Fontane, con i proventi che andranno devoluti alla Onlus ‘Tudisco’. “Bella giornata di sport, importante aver portato qua tanto pubblico. I piloti vanno veloci, ci siamo divertiti.”, il commento a fine partita rivolto al pubblico da Simone Perrotta, una delle stelle giallorosse scese in campo nel pomeriggio. L’ex centrocampista resta legatissimo a questi colori: “Questa maglia la sento sempre mia, quando la indosso la difendo a tutti i costi”.