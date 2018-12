Perotti: “Un onore raggiungere le cento presenze con la Roma”

Diego Perotti, tornato in campo contro l’Inter nello scorso weekend dopo l’infortunio, parla ai microfoni di Roma Tv durante il Match Preview. Queste le dichiarazioni dell’argentino:

“Raggiungere 100 presenze con la Roma è stato un onore. Già sapevo prima di Bologna che mi mancavano due partite, poi ho giocato quella e mi sono fermato. Non vedevo l’ora di tornare per raggiungere questo obiettivo per me importante. E’ una grande squadra la Roma e avere questo numero di partite è un onore. E’ una cosa che porterò sempre con me.”