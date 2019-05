Perotti saluta De Rossi: “Mi mancherai tanto, è stato un onore giocare con te” – FOTO

Non si ferma il mare di affetto nei confronti di Daniele De Rossi. Il capitano della Roma, che giocherà il 26 maggio contro il Parma la sua ultima partita con la maglia giallorossa, sta continuando a raccogliere messaggi commossi. In primis dai suoi compagni, come Diego Perotti: “Ho imparato tanto da te in questi anni. L’amore e il sentimento a una squadra e a questo sport – ha scritto l’esterno argentino su Instagram -. Mi mancherai tanto al mio fianco nello Stadio, è stato un vero onore giocare insieme a te. Ti voglio bene viejito”.