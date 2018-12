Perotti fa 100 con la Roma: “Un onore. Ora al lavoro per raggiungere la zona Champions” – FOTO

La Roma ritrova Diego Perotti. E’ sicuramente questa una delle migliori notizie della serata di ieri. L’argentino, che per larghi tratti nella scorsa stagione ha trascinato la squadra, si prepara a tornare protagonista dopo aver superato i problemi fisici che lo bloccano da inizio stagione. Con la presenza di ieri l’ex Genoa ha raggiunto quota 100 con la maglia giallorossa: “Farlo con questa maglia è un vero onore per me – ha scritto l’argentino su Instagram -. Adesso dovrò lavorare per mettermi a posto fisicamente, così da poter aiutare i miei compagni a prendere i posti in Champions. Daje Roma”.