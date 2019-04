Il Chievo è prossimo alla retrocessione dopo una stagione difficilissima, ma oggi, 12 aprile, trova comunque un modo per sorridere e festeggiare. E’ il compleanno del proprio capitano, Pellissier. Non solo il club gli dedica un post sui social, ma sono tantissimi gli auguri del mondo del calcio per il centravanti gialloblu. Tra i tanti non poteva mancare quello di Francesco Totti: “Ciao Sergio tanti auguri. Quarant’anni, ormai mi hai preso. Mi hai superato pure”.