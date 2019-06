Pellegrini trascina l’Italia, i complimenti di Totti: “Continua così” – FOTO

Oggi è un giorno difficile per essere romanisti. Francesco Totti alle 14 parlerà in conferenza stampa per dire addio alla Roma. L’eredità sarà raccolta da Florenzi e da Pellegrini, quest’ultimo autore ieri del gol con il quale l’Italia Under 21 ha chiuso il match contro la Spagna, nella prima partita dell’Europeo di categoria. E proprio Totti, su Instagram, ha risposto al post di Pellegrini, complimentandosi con lui: “Continua così”. Dall’ex capitano all’attuale, anche Florenzi ha scritto a al centrocampista: “Sei un campione”.