Pellegrini: “Primo tempo di sacrificio, vogliamo i tre punti”

La Roma chiude il primo tempo a San Siro in vantaggio. Lorenzo Pellegrini ha raccontato, al termine dei primi 45 minuti, le sue impressioni a caldo.

PELLEGRINI A SKY

Roma in crescita?

Sì, ma non dobbiamo pensare a questo ma a portare a casa la partita che è importantissima. Primo tempo di sacrificio, quando giochi contro una squadra forte come l’Inter devi anche difenderti e lo stiamo facendo bene. Dobbiamo farlo ancora meglio nel secondo tempo.

Il cambio a tre in mezzo al campo cosa vi ha portato?

Equilibrio, perché loro mettevano in difficoltà me e Edin nel pressing. Il mister ci ha messo a tre e stiamo facendo meglio.