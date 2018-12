Pellegrini: “Bello rientrare così, ora aspettiamo De Rossi. Cristante criticato ingiustamente”

La Roma dà continuità alla vittoria del Boxing Day contro il Sassuolo e conquista il secondo successo di fila: in casa del Parma arriva un 2-0 preziosissimo con le firme di Cristante e Under. Al termine del match le parole di Lorenzo Pellegrini:

PELLEGRINI A ROMA TV

“Era importante vincere, siamo contenti e abbiamo la possibilità di staccare più sereni ma nel girone di ritorno dobbiamo fare molto meglio di quello di andata”.

Ora 2 punti dalla Champions.

Abbiamo passato un momento di difficoltà tra che non riuscivamo e i tanti infortuni che scombussolano ma siamo in gioco. Siamo agli ottavi di Champions e vicini al quarto posto. Possiamo fare meglio ma siamo ancora lì.

Come stai?

Sto bene ora, la prima volta abbiamo forzato perché le sensazioni erano positive ma c’è stata una ricaduta. Ora sto bene e sono pronto per continuare questo percorso.

Siamo sulla strada giusta? Bisogna vincere con le piccole.

Sono d’accordo, anche noi ci siamo fatti i conti. Con qualche punto in più perso con le piccole saremmo più avanti. E’ importante tornare a vincere quelle partite ma siamo ancora lì anche se abbiamo perso qualche punto di troppo.

Ora andate in vacanza ma non vi fermate comunque.

No, anche se è importante staccare, non tanto per me che ho avuto un mese, per gli altri soprattutto, che hanno giocato sempre gli stessi. Lavoreremo tutti a partire da noi che abbiamo appena recuperato. I nostri preparatori ci invieranno un programma che dovremo svolgere tutti i giorni di vacanza.

C’è anche la Coppa Italia.

E’ importante anche quella ed è bello andare avanti anche in Coppa Italia.

PELLEGRINI A DAZN

Primo pallone e subito assist.

Bello, ho avuto un infortunio fastidioso. Ho provato a recuperare il prima possibile e ho avuto una ricaduto. Bello tornare e vincere.

Problema della Roma è solo la tranquillità?

Sapevamo che sarebbero ripartiti, abbiamo fatto la nostra partita e quando segniamo poi le squadre si devono sbilanciare.

Infortuni.

Importante recuperare tutti, soprattutto De Rossi. Cristante sta crescendo, all’inizio è stato criticato ingiustamente, sono contento per lui.

Il tuo 2018?

Anno importante, di grande crescita, speriamo sia così anche il 2019 perché crescere è importante.