Patrick Kluivert: “Justin è felice alla Roma, si sente sempre più a suo agio”

Justin Kluivert vuole prendersi la Roma. Con gli infortuni in attacco, l’olandesino ha la chance per mettersi in mostra con più continuità. Il padre Patrick, che avrebbe voluto vedere il figlio per un altro anno all’Ajax, sembra aver iniziato a cambiare idea: “È felice, si sta sentendo sempre più a suo agio. Sono molto orgoglioso di lui. È la seconda volta che gioca contro una grande squadra (il Real Madrid ndr). Per lui è una bella esperienza” ha detto a El Mundo Deportivo.