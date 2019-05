Pastore, ecco il dream team: “Messi-Neymar-Mbappe in avanti. A centrocampo metto Maradona” – VIDEO

Dopo l’exploit nella gara contro il Cagliari, con il ritorno da titolare, il gol e una prestazione di livello, Javier Pastore è tornato protagonista, stavolta però sui social romanisti. Tramite i canali ufficiali giallorossi è stato proprio il Flaco a divertirsi nella composizione del suo undici ideale. Queste le sue parole:

“Il modulo che preferisco e che mi piace di più è il 4-3-3. In porta metto Gigi Buffon, in tutta la sua carriera ha mostrato di essere il migliore, per quello che ha fatto. Ci ho giocato contro e mi è sembrato un grandissimo portiere. Terzino destro scelgo Dani Alves: ho avuto la fortuna di giocare con lui ed è un giocatore che ha tanta qualità sia in difesa che in attacco. Difensore centrale scelgo Marquinhos, anche con lui ci ho giocati insieme ed è fortissimo. È giovane e sicuramente farà una carriera straordinaria. L’altro centrale è Samuel. Da piccolo mi piaceva e per me era il miglior difensore argentino di quel momento, per questo scelgo lui. Terzino sinistro Roberto Carlos, uno dei primi terzini che faceva tanti gol e andava molto in attacco. A centrocampo metto Iniesta, uno dei giocatori più talentuosi in mezzo al campo e che faceva giocare tutta la squadra. Poi Riquelme: da piccolo era il mio giocatore preferito, un giocatore come lui dava tanta qualità alla squadra. Maradona poi, giocatore più forte della storia. In attacco metto Messi, perché in questi anni ha dimostrato di essere il calciatore più forte al mondo. Ho giocato con lui e ha delle qualità immense. Come esterno Neymar, un giocatore giovane e in crescita, che sta facendo molti record con il Psg. Come punta metto Mbappé: è il più giovane fra tutti quelli che ho nominato ma sta dimostrando di essere all’altezza dei giocatori importanti e farà una grande carriera”