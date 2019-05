Partita del cuore 2019, Totti con Cristiano Ronaldo: “Prima volta insieme” – FOTO

È tutto pronto all’Allianz Stadium di Torino per la Partita del cuore 2019. E in campo ci saranno grandi campioni, a partire da Francesco Totti. L’ex numero 10 della Roma ha pubblicato sui propri profili social una foto insieme a Cristiano Ronaldo, che farà gli onori di casa: “Prima partita insieme”, il commento su Instagram.

Protagoniste saranno la Nazionale Cantanti e la squadra dei Campioni per la Ricerca, tra i quali anche Agnelli, Leclerc e Vettel, Vialli e Platini.

Il ricavato dell’evento, che verrà trasmesso in differita domani sera su Rai 1 alle 21.25, sarà destinato alla Fondazione piemontese per la Ricerca sul cancro e alla Fondazione Telethon.