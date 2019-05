Domenica alle 20.30 Roma e Parma scenderanno sul campo dello stadio Olimpico per sfidarsi in occasione dell’ultima giornata della Serie A 2018/19. Oggi mister D’Aversa ha richiamato i suoi ragazzi a Collecchio per cominciare a preparare il match: lavori di riscaldamento e lavoro aerobico per i gialloblù. Allenamento personalizzato per Gervinho e Francisco Sierralta. Terapie per Roberto Inglese e Luca Rigoni.