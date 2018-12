Parma, lesione muscolare per Gervinho. Per Grassi rischio rottura del legamento

Brutte notizie per il Parma. La sconfitta con il Milan ha portato, oltre all’amarezza, delle conseguenze pesanti a livello di infermeria. La stella della squadra di D’Aversa, Gervinho, è uscito anzitempo dal campo di San Siro: gli esami strumentali a cui si è sottoposto, riporta il sito ufficiale dei ducali, hanno evidenziato una lesione di I grado al bicipite femorale destro. L’ivoriano oggi ha svolto terapie, ma dovrebbe rientrare in tempo per sfida da ex la Roma il 29 dicembre. Va peggio invece ad Alberto Grassi: il centrocampista gialloblù, “in seguito ad una forte distorsione accusata durante la seduta d’allenamento di questo pomeriggio, ha svolto dei primi accertamenti eseguiti in fase acuta. Gli stessi hanno evidenziato un interessamento legamentoso dell’articolazione del ginocchio. L’iter diagnostico si concluderà domani mattina, quando si avrà un quadro chiaro della situazione e si deciderà eventualmente come procedere”.