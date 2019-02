Parma, Faggiano allontana la Roma: “Io erede di Monchi? Sto bene qua”

Tra le sorprese di questa Serie A c’è sicuramente il Parma, che ieri ha fermato la Juventus allo stadium con un clamoroso 3-3 (doppietta di Gervinho). Il successo degli emiliani si deve soprattutto al ds Daniele Faggiano, da due anni e mezzo alla guida del club, e su cui adesso gravitano le attenzioni di squadre importanti. Tra queste anche la Roma, che potrebbe provare a strapparlo al Parma in caso di addio anticipato di Monchi. Per il momento, però, Faggiano non ne vuole sapere: “Alla Roma dopo Monchi? Queste voci fanno piacere, ma io sono del Parma, ho rinnovato da poco e sono in simbiosi con il club. Questa è la nostra forza” ha dichiarato a RMC Sport.