Il Parma se la prende comoda dopo la salvezza aritmetica raggiunta domenica, in seguito alla vittoria per 1-0 con la Fiorentina. Il tecnico dei ducali D’Aversa, ha infatti concesso due giorni di riposo ai suoi, prima di rimettersi al lavoro per preparare la trasferta di Roma. Ripresa fissata dunque per mercoledì alle 15.