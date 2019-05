Parma, D’Aversa: “Vogliamo chiudere bene la stagione”

Domani sera Roma-Parma chiuderà la stagione dei giallorossi. Alla vigilia della sfida dell’Olimpico, l’allenatore dei ducali Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa dal centro sportivo di Collecchio: “Non ho ancora deciso chi giocherà domani, ma posso dire che esordirà qualcuno che non ha ancora giocato in Serie A. Vogliamo chiudere bene la stagione cercando di migliorare la posizione in classifica. Nella preparazione alla partita non è cambiato molto. È vero che siamo contenti di aver raggiunto l’obiettivo ma non siamo soddisfatti al massimo, perché bisogna cercar sempre di migliorare. Gagliolo oggi si è allenato regolarmente, si era fermato ieri a scopo precauzionale. Non ci sarà invece Bastoni. Siligardi e Inglese non sono convocati, Gervinho oggi si è allenato con la squadra. Durante l’anno ci siamo confrontati anche con delle difficoltà, ma la forza del gruppo ha portato la squadra a raggiungere l’obiettivo”.