Domenica sera si chiude il campionato con la sfida tra Roma e Parma, la squadra di D’Aversa, come riporta il sito del club gialloblu, continua a prepararsi. Oggi ha svolto riscaldamento per poi concentrarsi sulla tecnica e sul possesso palla. In conclusione una partitella a campo ridotto. Terapie per Inglese, Rigoni e Gervinho. L’ivoriano ha rimediato un risentimento muscolare e la sua presenza contro la sua ex squadra è in forte dubbio.