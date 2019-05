Panucci: “Allenatore Roma? Il club deve prima fare chiarezza sul progetto della società”

La situazione attuale della Roma continua a far discutere il mondo del calcio. Christian Panucci, ex terzino giallorosso, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sulle prospettive future del club: “Chi sceglierei per la panchina giallorossa? Bisogna capire prima il progetto della società, perché puoi mettere qualsiasi allenatore, ma se non c’è una chiarezza di quello che si vuole fare diventa tutto molto difficile, anche con il più forte del mondo in panchina. I nomi che si fanno sono nomi di tutti allenatori bravi, ma è il progetto che conta. Roma è una piazza che ha fame“.