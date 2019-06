Zaniolo contro Nainggolan e Fabian Ruiz. Il centrocampista della Roma è stato scelto dalla community delle figurine Panini nella top 3 dei migliori centrocampisti dell’ultima stagione di Serie A: sfiderà il belga, che è finito all’Inter proprio nella trattativa che ha portato Nicolò in giallorosso, e lo spagnolo ex Betis Siviglia. Zaniolo ha raccolto 5344 punti contro i 3693 di Nainggolan e i 2894 dello spagnolo. Adesso servirà lo scatto finale per prendersi il titolo…