Pallotta: “Grazie Ranieri, romanista gentiluomo. Incredibile l’amore dello stadio per De Rossi”

James Pallotta saluta Claudio Ranieri. Il giorno dopo l’ultima partita di campionato, il presidente della Roma ha pubblicato un tweet tramite l’account inglese del club per ringraziare il tecnico: “Quando avevamo bisogno di qualcuno che venisse in un momento molto difficile, Claudio ha immediatamente risposto di sì. Non è solo un grande allenatore e professionista, ma anche un vero gentiluomo e un grande romanista. A nome di tutto il Club, voglio dirgli grazie“. Il numero uno americano si è poi soffermato sull’atmosfera di ieri allo stadio Olimpico per l’ultima gara di De Rossi: “Vorrei anche ringraziare i tifosi presenti allo stadio ieri sera per aver reso a Daniele un omaggio strameritato. Dopo che ha rappresentato i tifosi in campo per 18 anni, la dimostrazione di amore e il sostegno da parte di tutti sono stati incredibili”.