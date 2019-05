“Pallotta go home”: spunta lo striscione sulle strade del Giro d’Italia – FOTO

La rivolta del popolo giallorosso contro la dirigenza e contro il Presidente James Pallotta è partita da Roma valicando i confini italiani in pochissimo tempo. Un moto di protesta che ha caratterizzato però anche un classico appuntamento tricolore come il Giro d’Italia. Le riprese Rai hanno infatti intercettato uno striscione con scritto “Pallotta go home”, ossia ‘Pallotta torna a casa’, a riprova del sentimento di rancore sempre crescente scatenatosi in seguito all’annuncio dell’addio di Daniele De Rossi.

GIALLO(ROSA)ROSSO – Un Giro d’Italia mai come quest’anno a forti tinte romaniste. A comandare la classifica generale c’è attualmente Valerio Conti, corridore classe ’93 del team UAE Emirates. Nei giorni scorsi il romano ha confessato dal palco del Processo alla Tappa il suo amore per la Roma, ammettendo inoltre il suo dispiacere per la situazione riguardante l’attuale capitano giallorosso.