“Pallotta, Free AS Roma”: l’urlo dei tifosi romanisti arriva anche sui social dei Celtics

Clima sempre più teso in casa Roma. La decisione di non rinnovare il contratto a un altro simbolo come Daniele De Rossi ha fatto traboccare il vaso della pazienza dei tifosi giallorossi. Oltre agli striscioni e alla contestazione a Trigoria (domani è in programma anche un sit-in davanti alla sede del club), anche i social sono stati invasi dalla rabbia dei sostenitori romanisti nei confronti di James Pallotta. Un disappunto che si è riversato anche sulla pagina Facebook dei Boston Celtics, franchigia NBA di proprietà del patron americano. “Free As Roma” (“Libera la Roma”), il commento più frequente sulla pagina Facebook dei Celtics. Una vera e propria invasione, quella dei tifosi giallorossi sui social del club statunitense: “Pallotta Go Home” o “Pallotta vattene”, la lingua non muta la sostanza del forte messaggio che dalla capitale sta viaggiando veloce verso Boston. L’ultimo post dei Celtics è stato preso letteralmente d’assalto.