Pallotta attacca Monchi e lo spagnolo ricorda i titoli vinti a Siviglia – FOTO

Non si sono fatte attendere le prime reazioni alla lettera del presidente Pallotta. Tra le tante figure del recente passato della Roma chiamate in causa c’è stato anche l’ex diesse Monchi, con l’accusa rivolta soprattutto all’operato sul mercato del dirigente spagnolo: “Monchi mi ha chiesto il 100% del controllo e della fiducia in quanto nostro direttore sportivo. Ripenso ogni giorno alla sessione di mercato della scorsa estate e forse non avrei dovuto lasciargli tutta questa autonomia. Semplicemente la squadra non si adattava bene al gioco di Di Francesco“. Tramite la propria pagina Instagram Monchi ci ha tenuto a ribadire il suo palmares, citando i titoli vinti con il suo Siviglia: “Un buon giorno per ricordare, non per fermarci, ma come motivazione per rivivere tutto in futuro“.