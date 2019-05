Pallotta ancora contestato: “Non siamo la tua gente”. Altro striscione per De Rossi – FOTO

Non si ferma la contestazione dei tifosi della Roma contro il presidente Pallotta e contro tutta la società. In serata è apparso un altro striscione, stavolta proprio sopra la fermata della metropolitana di Battistini: “Pallotta lurido pezzente, non siamo la tua gente”. Nel pomeriggio la fortissima protesta di circa duemila tifosi che si sono dati appuntamento all’Eur sotto la nuova sede del club per far sentire il proprio malcontento dopo la scelta di non rinnovare il contratto a De Rossi.

Al capitano dopo gli striscioni affissi sotto casa in centro nelle scorse notti, un altro messaggio d’affetto dalla sua gente: “Diciotto anni per i colori della tua città, DDR per l’eternità”.