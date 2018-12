Pallone d’Oro, alla cerimonia c’è anche Kluivert: “Essere nominato è il mio sogno” – FOTO

C’è grande attesa per quello che sarà il Pallone d’Oro 2018. A Parigi le stelle del calcio mondiale si susseguonosul red carpet in una serata di galà che vede protagonisti i campioni di oggi ma anche i potenziali fuoriclasse di domani. Rientra nella seconda categoria il romanista Justin Kluivert: anche il talento olandese della Roma, infatti, che è stato nominato per il Trophée Kopa, che premia il miglior talento under 21 del mondo. “Mi sento privilegiato nell’essere qui, sono fiero di questa nomination – ha detto l’olandese a France Football -. Sono circondato da grandissimi talenti, ho lavorato duramente per essere qui. Ora che ci sono, è un momento speciale. Non vedo l’ora che la cerimonia inizi, spero di essere di nuovo qui anche in futuro. Essere nominato per il Pallone d’Oro è il mio sogno e spero di arrivarci nei prossimi anni”. Il premio, alla fine, è finito senza sorprese nelle mani di Kylian Mbappé. Kluivert, Cutrone e Donnarumma chiudono nella Top 10.