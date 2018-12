Pallone d’Oro, Alisson al 25esimo posto. Modric favorito per la vittoria finale – FOTO

A breve sarà incoronato il prossimo Pallone d’Oro. Un’edizione molto controversa, questa del 2018, soprattutto dal momento che Luka Modric sembra a un passo dalla vittoria finale con il sorpasso su Cristiano Ronaldo che finirà secondo. Nella lista definitiva c’è anche spazio per un ex Roma come Alisson: il portiere brasiliano ha conquistato il 25esimo posto grazie alle prestazioni in maglia giallorossa che lo hanno portato in semifinale di Champions League. Insieme a lui, nella stessa posizione, anche Mario Mandzukic della Juventus e Jan Oblak dell’Atletico Madrid.

La classifica live:

11. N’Golo Kanté (FRA / Chelsea)

12. Neymar (BRA / PSG)

13. Luis Suarez (URU / Barcellona)

14. Thibaut Courtois (BEL / Real Madrid)

15. Paul Pogba (FRA / Manchester United)

16. Sergio Agüero (ARG / Manchester City)

17. Gareth Bale (GAL / Real Madrid)

17. Karim Benzema (FRA / Real Madrid)

19. Roberto Firmino (BRA / Liverpool)

19. Ivan Rakitic (CRO / Barcellona)

19. Sergio Ramos (SPA / Real Madrid)

22. Edinson Cavani (URU / PSG)

22. Sadio Mané (SEN / Liverpool)

22. Marcelo (BRA / Real Madrid)

25. Alisson Becker (BRA / Liverpool)

25. Mario Mandzukic (CRO / Juventus)

25. Jan Oblak (SLO / Atlético Madrid)

28. Diego Godin (URU / Atlético Madrid)

29. Isco (SPA / Real Madrid)

29. Hugo Lloris (FRA / Tottenham)