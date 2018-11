Ora Schick insedia Dzeko. E il ct ceco lo spinge: “Con la Roma deve giocare di più”

Nel match contro la Sampdoria, prima della sosta, Patrik Schick ha fatto sapere a tutti che non è disposto a fare un’altra stagione da comparsa. In nazionale l’ha ribadito con uno splendido pallonetto che ha regalato la vittoria ai suoi. Di Francesco ha ricevuto il messaggio ed è pronto a dargli un’altra chance. Già domani a Udine guiderà l’attacco giallorosso lasciando di nuovo Dzeko a riposo.

SPERANZA CECA – Con la nazionale in Nations League Schick ha fatto due gol decisivi, portando 6 punti fondamentali che hanno evitato la retrocessione in Lega C. Una vera e propria consacrazione, arrivata anche dalle parole del ct Jaroslav Silhavy: “E’ un grande attaccante e lo dimostra ogni partita. E’ un problema per tutte le difese”. Poi il ceco si rivolge alla Roma: “Vorremmo tutti che giocasse di più con i giallorossi. E’ difficile perché sta in un grande club, ma credo che lo farà”. Un talento da preservare, una speranza per tutta la Repubblica Ceca, che da anni aspetta un giocatore capace di far sognare i tifosi. E in patria lo esaltano: “E’ diverso dagli altri, il suo gioco incanta. Il modo in cui tocca il pallone ricorda Bergkamp. Sembra un modello ma non ama mettersi in mostra e non ha tatuaggi” si legge sul portale iDnes.cz.

CONTINUITA’ – La speranza di Patrik adesso è continuare a segnare, per riprendersi quello che doveva essere suo. Le difficoltà sono alle spalle e la fiducia cresce, tanto che ora Dzeko ai suoi occhi non sembra più intoccabile. Contro l’Udinese partirà dall’inizio, con l’amico Edin in panchina, e cercherà il terzo gol di fila in partite ufficiali. Da quando è a Roma non ci è mai riuscito, complici gli infortuni. L’ultima volta lo aveva fatto con la Samp, andando a segno in tre partite di fila contro Sassuolo, Crotone e Torino. Era il 2017 e la stella di Schick era appena esplosa. Adesso il ceco vuole tornare a splendere.