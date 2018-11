Olsen: “Non era facile arrivare dopo Alisson, ora sto dimostrando il mio valore”

Robin Olsen è ormai un punto fermo della Roma. Dopo lo scetticismo iniziale, ha conquistato squadra e tifosi con prestazioni importanti. In un’intervista a Il Romanista, ha parlato dei suoi primi mesi romani. Eccone uno stralcio:

Hai sentito il peso della successione ad Alisson?

Sì, certamente, io venivo da una piccola Lega e in molti non conoscevano neanche il mio nome, non era facile arrivare dopo un portiere forte come Alisson.

Senti che qualcosa è cambiato da allora?

Sì, ho giocato diverse partite, la maggior parte anche bene e ho preso fiducia. Questa è la strada giusta.

Come percepivi la sfiducia iniziale? Giornali, social, radio?

Io ho i miei profili social dove tutti possono scrivermi, ma tendo a non leggere molto. È il mio modo di gestire la pressione, mi comportavo allo stesso modo anche a Copenaghen. Ma anche non leggendo, sinceramente, avvertivo la diffidenza, si sentiva… Lo capisco anche: pensavo fosse normale venendo dopo Alisson. Per quello che lui ha rappresentato. Ma è ancora più bello arrivare così e dimostrare il proprio valore.