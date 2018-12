Olanda Under 21, il ct van de Looi su Kluivert: “Il talento non basta, serve dimostrarlo in ogni partita”

Dalla serata di gala in quel di Parigi, Justin Kluivert torna con un terzo posto che può significare un’iniezione di fiducia non indifferente. Nel Trofeo Kopa, il Pallone d’Oro Under 21, l’olandese della Roma è finito dietro a Pulisic del Borussia Dortmund e Kylian Mbappé, vincitore indiscusso e quasi fuori concorso visto il Mondiale da assoluto protagonista. In patria il classe ’99 è già da tempo considerato un crack e di lui si parla in maniera costante. “Si conosce e conosce il suo talento, ma questo non significa tutto“, il monito di Erwin van de Looi. Il ct dell’Under 21 olandese, intervenuto a Algemeen Dagblad, ha parlato della stella della sua selezione: “Quando sei al top lo devi dimostrare ogni settimana e lui è sulla buona strada. Ha tanta voglia di giocare per la nazionale maggiore, questo deve aiutarlo anche a fare bene con la Roma. Il suo trasferimento nella capitale è stato un passo ben ponderato, non di certo il percorso più facile ma sta lavorando duramente ed è molto positivo”.

Van de Looi è fiducioso nel cammino di Kluivert, costantemente sotto osservazione: “Sta giocando sempre di più, questo gli dà motivazione perché c’è tanta concorrenza alla Roma. Fare esperienza richiede tempo, anche sul campo. In Italia si chiede di più della fase offensiva, devi lavorare a livello difensivo, altrimenti resti in panchina con l’allenatore. Nazionale? Non sappiamo quanto potrà essere forte. Può fare gol, ha entrambi i piedi ed è velocissimo, si tratta di come userà queste caratteristiche. Ha molta volontà, sperò che raggiungerà il suo massimo. E questa nomination è un grande incoraggiamento”.