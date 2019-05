Olanda, il ct Koeman non convoca Kluivert: “Ha giocato troppo poco”

La stagione anonima di Justin Kluivert non ha inciso solo sul piazzamento della Roma che ha terminato la stagione al sesto posto, ma anche sulla chiamata in Nazionale. Il ct dell’Olanda Ronald Koeman non ha convocato l’esterno d’attacco figlio d’arte: “Ha giocato troppo poco con la Roma”, è la spiegazione dell’allenatore. Kluivert resterà un altro anno in giallorosso perché non è nella lista dei calciatori che potrebbero lasciare la Capitale dando una plusvalenza a Pallotta, e dopo un anno trascorso in Italia proverà a incidere di più nella Roma e riguadagnarsi la nazionale.